School houdt pakkende wake voor Loes (7): “Zoveel verdriet heb ik nooit eerder gevoeld”

Precies een week geleden verongelukte Loes. Woensdagavond namen ouders en leerkrachten van de Burgemeester Marnixschool (BMS) een moment om het verlies samen te verwerken. Er was een groot hart gevormd door lichtjes, veel sterretjes en badges, versierd met een tekening van leerling Loes. “Dit is de zwaarste stresstest in de 95-jarige geschiedenis van onze school”, zegt Petra Hendrikse, lid van het directieteam.

Een week geleden sloeg het noodlot toe. Volgens Annick Verstuyft en Petra Hendrikse van het directieteam van BMS zat Loes zeer goed in haar vel en was ze helemaal in balans. Toch verloor ze even haar ...