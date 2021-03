Wie is die Truffert waar Martinez een oogje op zou hebben? Tengere, introverte veldloper die nog niet eens een jaar prof is en scoorde bij debuut

Na de 21-jarige Nederlandse centrale verdediger Pascal Struijk probeert bondscoach Roberto Martinez ook de 19-jarige Franse linksback Adrien Truffert te verleiden voor de Rode Duivels. Althans, dat beweert Sport/Voetbalmagazine. Die naam doet hoogstwaarschijnlijk geen belletje rinkelen, want de voormalige veldloper debuteerde amper zes maanden geleden en is zelfs nog geen jaar prof. Het succes van ‘La Truffe’, zoals ze hem bij zijn club Rennes noemen, is nog maar zo recent dat hij zelfs nog nooit in een vol stadion gespeeld heeft.