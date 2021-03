Het nadeel van een leeg stadion: vlammende ruzie tussen Manchester United-spelers ontsnapt niet aan de microfoons

Geen doelpunten in het derde gelijkspel op rij voor Manchester United in de Premier League en dat zorgde op het veld voor heel wat frustratie.

Crystal Palace hield de Red Devils op 0-0 in een wedstrijd van de 29e speeldag in de Premier League. Christian Benteke speelde heel de wedstrijd in Selhurst Park. Michy Batshuayi bleef op de bank. Man United blijft wel tweede in de stand met 51 punten, maar telt al een straatlengte achterstand op stadsrivaal Man City (65).

Het een en het ander zorgde voor frustratie bij de bezoekers. De microfoons in het lege stadion pikten dan ook een vlammende ruzie tussen Harry Maguire en Marcus Rashford op. De verdediger maakte zich druk in de jonge ster van zijn ploeg omdat die offside stond bij een veelbelovende aanval.

Rashford: “Wat wil je dat ik daar in godsnaam mee aanvang?”

Maguire: “Zie verdomme dat je onside staat!”

Rashford: “F**k off, knobhead (een ‘dom persoon’, red.)”

Maguire: “F**k off!”

Rashford: “Shut the f**k up”

Tot overmaat van ramp kreeg Man United na het derde gelijkspel op rij felle kritiek van clubicoon Gary Neville. “Het was alweer een heel zwakke prestatie”, zei hij op Sky Sports. “Laten we daar duidelijk over zijn. Dit United is echt slecht. Rashford in de tweede helft… Vreselijk. Hij kan de bal momenteel niet onder controle houden wanneer het nodig is.”