Dit voorjaar geen skireizen meer, maar wat met volgend seizoen? “Vraag misschien wel groter dan het aanbod”

Zeventien Vlaamse skiorganisaties laten weten dat het over and out is met het skiseizoen ‘20-’21. Ze wachten de eventuele versoepeling op de niet-essentiële reizen niet af en schrappen alle skireizen voor deze paasvakantie. “Maar dat tempert de drang om te gaan skiën niet. Heel veel mensen boeken hun skivakantie meteen door naar volgend seizoen. Wie lang wacht, zal te laat zijn voor zijn favoriete periode en locatie volgend jaar”, zegt onder anderen Annelies Vreebos van Snowdream.