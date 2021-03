Detailhandelsverkopen op jaarbasis gestegen in soldenmaand januari

In de soldenmaand januari zijn de verkopen van de detailhandel met 4,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2020. België is een van de weinige landen in Europa waar het detailhandelsvolume is toegenomen, zo blijkt donderdag uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Gemiddeld daalde het detailhandelsvolume in de negentien landen van de eurozone als gevolg van de lockdowns wegens de coronapandemie met 6,4 procent op jaarbasis. Vooral de verkoop van motorbrandstoffen (-18,3 procent) en non-foodproducten (-13,6 procent) kende een terugval, al steeg binnen die laatste categorie het aantal postorder- en internetverkopen fors met 40 procent. Levensmiddelen en tabak gingen dan wel weer 5,9 procent meer over de toonbank. In de hele Europese Unie kenden de detailhandelsverkopen een neergang van 5,4 procent.

“Slechtste wintersolden ooit”

België is een van de weinige uitzonderingen: de detailhandelsverkopen stegen er in januari 2021 met 4,2 procent tegenover dezelfde koopjesmaand in 2020. Dat is enigszins opmerkelijk, omdat onder meer de handelaarsfederatie Comeos het had over “de slechtste wintersolden ooit”. Ook zelfstandigenorganisaties Mode Unie en NSZ maakten een negatieve eindbalans op van de solden, die wegens de coronacrisis uitzonderlijk met twee weken werden verlengd in februari.

Ten opzichte van december 2020 daalden de detailhandelsverkopen wel met 2,4 procent in januari. In de eurozone en de EU vielen ze op maandbasis met respectievelijk 5,9 en 5,1 procent terug.