Na forse stijging stagneert Europese werkloosheid

De werkloosheidsgraad is zowel in de eurozone als in de Europese Unie in januari stabiel gebleven ten opzichte van december. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat donderdag.

Vorig jaar deed de coronacrisis de werkloosheid fors stijgen. De werkloosheidsgraad in de eurozone en de EU piekte tijdens de zomer, maar de laatste maanden van het jaar werd een daling ingezet.

In januari kwam de werkloosheidsgraad in de negentien landen van de eurozone uit op 8,1 procent. Het percentage bleef stabiel ten opzichte van december, maar lag wel nog steeds hoger dan in januari 2020 (7,4 procent), nog voor het uitbreken van de coronapandemie in Europa. In de hele EU bleef de werkloosheidsgraad in januari met 7,3 procent ook stabiel op maandbasis, maar lag hij eveneens hoger dan in dezelfde maand vorig jaar (6,6 procent).

Eurostat schat dat zowat 13,3 miljoen mensen in de eurozone werkloos waren in januari. Voor de EU loopt dat cijfer op tot 15,7 miljoen.

Volgens de gegevens van Eurostat lag de werkloosheidsgraad in België tijdens de eerste maand van het jaar op 5,6 procent, tegenover 5,8 procent in december en 5,1 procent in januari 2020.