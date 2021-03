Aantal pushbacks aan Europese buitengrenzen neemt “zorgwekkend” toe

Het aantal pushbacks, het illegaal terugduwen van bootmigranten, aan de Europese buitengrenzen is de voorbije jaren zorgwekkend toegenomen. Bovendien zit er een systematiek achter. Dat blijkt uit een nieuw rapport van 11.11.11 en Vluchtelingenwerk. De ngo’s vragen de Belgische regering actie te ondernemen om “een einde aan te maken aan deze illegale praktijken”.

In het rapport brengen 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen de pusbacks van de voorbije jaren in Griekenland, Hongarije, de Balkanlanden, Cyprus, Malta en Spanje in kaart. In 2020 alleen al werden er verspreid over deze landen meer dan 20.000 pushbacks gedocumenteerd. De organisaties benadrukken dat dit slechts het topje van de ijsberg is. De meeste pushbacks, die illegaal zijn volgens het internationaal en Europees recht, gebeuren onopgemerkt op zee of in afgelegen grensregio’s.

Medeplichtig

“Uit de frequentie van de incidenten en het aantal lidstaten dat erbij betrokken is, blijkt dat pushbacks een systematische en structurele praktijk geworden zijn in het EU-migratiebeleid”, hekelt Els Hertogen, directeur van 11.11.11.

Bovendien financiert de EU nog steeds de Libische kustwacht om mensen op zee te onderscheppen en terug te brengen naar Libische detentiecentra die gekend staan voor grove schendingen van de mensenrechten zoals foltering, seksueel geweld, afpersing, uithongering en slavernij, klinkt het nog.

Hoewel Frontex een duidelijk mandaat heeft om mensenrechtenschendingen te rapporteren, slaagt het Europees grensagentschap er niet in om betrokken actoren ter verantwoording te roepen, stellen de ngo’s nog. “In sommige gevallen is het zelfs medeplichtig.”

LEES OOK. 125.000 euro voor ngo om 27 migranten over te pakken: is dit vluchtelingen redden of mensen smokkelen? (+)

Actie ondernemen

Volgens 11.11.11 en Vluchtelingenwerk Vlaanderen is het Fundamentele Rechtenbureau van Frontex met twaalf medewerkers zwaar onderbezet en heerst er een organisatiecultuur die de rapportering van schendingen ontmoedigt. “Er heerst een omerta als het op pushbacks aankomt. De straffeloosheid is totaal”, klinkt het.

De organisaties vragen de Belgische regering actie te ondernemen om “een einde aan te maken aan deze illegale praktijken”. “De onderhandelingen voor het nieuwe Europese migratie- en asielpact bieden daarover een ideale gelegenheid”, luidt het.

Op donderdag 11 maart bespreekt Belgisch staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi de voorstellen met zijn Europese collega’s.