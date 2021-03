Meer dan 250 banen van Brussels Airlines in Duitsland bedreigd

Brussels Airlines zal vanaf juni niet langer vluchten uitvoeren voor zustermaatschappij Eurowings vanop de luchthaven van Düsseldorf. Daardoor is de job van 256 mensen die op de payroll staan van Brussels Airlines, bedreigd.

De ondernemingsraad in Düsseldorf werd donderdagochtend op de hoogte gebracht, zo zei de kersverse CEO van Brussels Airlines, Peter Gerber, tijdens een persconferentie over de jaarresultaten. “We zullen in overleg met de sociale partners alle mogelijkheden bekijken voor die mensen in Düsseldorf”, klonk het. “Het spijt ons, maar de economische toestand liet geen andere mogelijkheid.”