Afscheid van verongelukte Loes (7): “Jij kon mensen betoveren, gewoon door te zijn”

In de Schotense Sint-Cordulakerk is woensdagochtend afscheid genomen van Loes de Laat. Het zevenjarige meisje kwam vorige week woensdag om het leven nadat ze op weg naar school met de fiets ten val was gekomen en aangereden werd. “Loes, ik ben er altijd van overtuigd geweest dat jij de wereld zou veroveren. Ik had alleen nooit gedacht dat dit zo snel zou zijn, en al zeker niet op deze manier”, zei mama Nathalie.

Pastoor Bart Goossens richtte zich aan het begin van de uitvaart naar de familie. “Zeer velen voelen zich verbonden in uw verdriet en rouw. Dat troost en sterkt ons. De klasgenoten en de leerkrachten en directie van de BMS, haar vriendjes en vriendinnetjes van Chiro Terdonck, van de dansgroep Chara, Yogahome en velen in Schoten kijken en leven mee via de livestream. Mensen in onze provincie Antwerpen, en ook ver daarbuiten.”

Voor velen is Loes een spiegel van goedlachsheid en vriendelijkheid, zei de priester. “Het is zo oneerlijk om hier vandaag te moeten staan. Samen kunnen we dit, om Loes een mooi en christelijk afscheid te geven. Loes verbindt ons hier in dit uur van afscheid.”

Door de coronamaatregelen kon slechts een klein aantal mensen in de kerk worden toegelaten. Een vijftigtal familieleden volgde de ceremonie op het Kerkplein op groot scherm, in de druilerige regen.

Lievelingskleren nog zelf uitgekozen

Mama Nathalie vertelde in haar afscheidswoorden hoe onwezenlijk het is dat Loes er niet meer is. “Je had je lievelingskleren de avond voordien nog zelf uitgekozen. Je jeansrokje, roze kousenbroek, je roze schoenen die licht gaven, blauwe T-shirt met het hondje en het poesje, je zwarte glittertrui. Loes, ik ben er altijd van overtuigd geweest dat jij de wereld zou veroveren. Ik had alleen nooit gedacht dat dit zo snel zou zijn, en al zeker niet op deze manier.”

“Jij kon mensen betoveren, gewoon door te zijn”, zei mama Nathalie. “We hadden nog zoveel plannen. Terrasjes gaan doen, naar Toverland, kamperen, je wilde zelfs naar New York. Jij was prachtig, niet alleen door je felblauwe ogen en je mooie krullen, maar vooral door wie je was. Elke avond voor het slapengaan gaf ik jou een knuffel. Lieve Loes, ik ben er zeker van dat Magda, vake of bompa dit nu doen. Loes, bij elke stap die we zetten, elke ademhaling die we doen, zal je bij ons zijn, voor altijd.”

Frivole spring-in-’t-veld

Ook papa André bracht het enorme gemis onder woorden. “Het besef dat we je giechels, gekke kunsten en balletdansjes nu enkel maar in herinneringen kunnen zien en horen, doet pijn.”

“Je was een altijd even frivole spring-in-’t-veld die elke ochtend plichtbewust haar bedje opmaakte en de zaken op orde had. Soms had je al ontbeten nog voor al de rest wakker was”, vertelde papa André.

“Je vond het zo fijn om lekker gezellig thuis en op de zetel te zitten om te soezen, en liever nog ondersteboven op de zetel te staan. Je kon soms ook gewoon in de zetel zitten en niets doen. Genieten van alles wat rondom je gebeurde. Soms vroeg je om over je rugje te strelen. Daar werd je rustig van en kon je zo van genieten, iets waarin we echt hetzelfde zijn. Je werd zo graag gezien door iedereen. De kamer en gezichten fleurden helemaal op als jij binnenkwam. Je genoot intens van alle kleine dingen zoals alleen jij dat kon”, zei hij nog.

“Lieve Loezepoes, wat zou ik graag nog steeds in je prachtige ogen verdrinken en je al mijn liefde laten zien die ik voor je koesterde. Doe het goed daarboven lieve schat! Maar daar twijfel ik niet aan ... Ik ben zo blij dat je onze dochter bent en een prachtige zus voor Ella en Lenn. En zo dankbaar dat je er was tijdens de mooiste jaren van ons leven.”

Vervolgens las de papa van Loes het volgende, zelfgeschreven gedicht voor haar:

Op een dag bleef winter winter en vervielen alle seizoenen.

De zon verloor haar warmte, haar licht,

de natuur zal voor mij nooit meer groenen.

Nooit gedacht dat de lach zal ophouden met bestaan,

nu dat ik voor een stuk mee naar de hemel ben gegaan.

Tijdens de uitvaart zorgde Jean Bosco Safari voor livemuziek. Er waren ook heel wat mooie videoboodschappen van familie, vrienden en Bekende Vlamingen.

Onder meer de cast van de Ketnet-reeks #LikeMe had een filmpje opgenomen. “We hadden gehoord dat ze een grote #LikeMe-fan was, dus we hebben beslist om met heel de cast en het team een paar video’s te maken voor jullie. Om zo toch onze steun te geven aan alle vriendjes en vriendinnetjes en alle mensen die het verlies van Loesje moeten doormaken nu”, klonk het. “Wij hopen dat jullie heel veel mooie herinneringen hebben en dat jullie die mooie momenten voor altijd gaan koesteren, zodat ze toch nog verder kan leven in jullie gedachten.”

Stil op school

Juf Nele van de Burgemeester Marnixschool vertelde hoe enthousiast Loes altijd was op school. “Vaak stond je als een van de eersten ’s morgens aan de poort, klaar om de dag te plukken. Zotte spelletjes op het plein, eindeloos veel tekenen en knutselen, steeds klaar om een handje te helpen, ondersteboven aan het kasteel of met je neus in een boek, in split of met een radslag voorbij huppelend, steeds op avontuur met je vriendinnetjes en al je vriendjes of gewoon genieten van al wat rondom jou gebeurde.”

“Vorige week vierden we nog samen feest op school. Vandaag zijn we stil. Lieve Loes, dankjewel dat we mochten deelnemen aan het feest dat jij er elke dag van maakte. Je hebt voor altijd dat plekje in onze klas, in onze school, in ons hart”, zei juf Nele namens de hele school.

De kist werd naar buiten gedragen met muziek en beelden uit de film The last unicorn, waar Loes heel erg van hield. “In liefde gaan wij je nu naar de begraafplaats dragen, langs een prachtige eenhoorn die voor jou in kleurrijke bloemetjes werd aangebracht hier buiten aan de kerk”, zei pastoor Bart nog. “Rust in vrede, lieve Loes.”

