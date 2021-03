VN wil onderzoek naar oorlogsmisdaden in Ethiopische regio Tigray

De man op de foto kijkt naar het levenloze lichaam van een tiener op het plein. Al maanden is er sprake van geweld in de regio Foto: AFP

Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, wil dat er een “objectief en onafhankelijk onderzoek” komt naar mogelijke oorlogsmisdaden en schendingen van de mensenrechten in de Ethiopische regio Tigray. Volgens Bachelet zijn er duidelijke en geloofwaardige aanwijzingen van ernstige inbreuken tegen het internationaal en humanitair recht.

Het VN-commmissariaat zegt dat het “informatie heeft kunnen bevestigen over enkele incidenten die in november vorig jaar hebben plaatsgevonden en die wijzen op willekeurige bombardementen in de steden Mekele, Humera en Adigrat in de regio Tigray” in het noorden van het land. Bovendien zegt het mensenrechtenkantoor 136 meldingen van verkrachtingen te hebben ontvangen. Die meldingen gebeurden in december en januari in ziekenhuizen in het oosten van Tigray. Vermoedelijk hebben zich meer verkrachtingen voorgedaan, maar werden niet alle gevallen gemeld.

Straffeloos

Er zijn daarnaast ook “berichten over ernstige schendingen en mishandelingen, waaronder bloedbaden in Aksum en Dengelat in centraal Tigray door Eritrese strijdkrachten”, zo staat nog in de verklaring.

Bachelet zegt dat er nog altijd “zeer verontrustende” meldingen blijven binnenkomen over seksueel geweld, buitengerechtelijke executies, vernielingen en plunderingen door alle partijen in het conflict. Bovendien ontvangt het VN-commissariaat ook nog altijd betrouwbare berichten over aanhoudend geweld in de regio.

“Zonder snelle, onpartijdige en transparante onderzoeken waarbij de verantwoordelijken ter verantwoording worden geroepen, vrees ik dat schendingen straffeloos zullen blijven plaatsvinden”, zegt Bachelet.

50.000 burgers omgebracht

Op basis van een voorlopige analyse acht de VN onder meer de Ethiopische strijdkrachten, het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), Eritrese strijdkrachten en regionale milities van Amhara verantwoordelijk voor mogelijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Het Ethiopische regeringsleger had in november vorig jaar een groot offensief opgestart tegen de separatistische regionale regering in Tigray. Enkele weken later al verklaarde Addis Abeba dat het conflict beëindigd is, maar regelmatig wordt er nog melding gemaakt van nieuwe gevechten. Meer dan 50.000 burgers zouden omgebracht zijn bij het geweld, maar de Ethiopische eerste minister Abiy Ahmed ontkent dat. In 2019 won Abiy nog de Nobelprijs voor de Vrede.