Geen huisarrest of taakstraf voor minderjarige op lockdownfeestje in Kapellen

Kapellen / Putte-Kapellen - Een van de minderjarigen die vorige maand aanwezig was op een lockdownfeestje in Kapellen krijgt geen huisarrest of taakstraf. Dat heeft de jeugdkamer van het hof van beroep in Antwerpen donderdag beslist.

Zeven jongeren van 14 en 15 jaar oud werden op zaterdag 13 februari opgepakt nadat ze in Kapellen werden ‘betrapt’ door de lokale politie Noord op een zogenaamd lockdownfeestje. Ze werden meegenomen naar het politiekantoor en werden één voor één verhoord.

Omdat de parketmagistraat van dienst oordeelde dat de jongeren nog dezelfde avond voor de jeugdrechter moesten komen, werden ze in afwachting van hun voorleiding een tijdlang opgesloten in de doorgangscellen van het justitiepaleis in Antwerpen.

De jeugdrechter legde de zeven uiteindelijk huisarrest en een taakstraf van 20 tot 40 uur op, maar daartegen gingen de ouders in beroep. Meester Kris Luyckx, die optreedt voor een van hen, noemde de aanpak van het parket buiten proportie.

De jeugdrechter van het hof van beroep besliste donderdag om de maatregelen voor een van de jongeren op te heffen. De andere jongeren die in beroep gingen tegen hun straf, verschijnen volgende week voor het hof van beroep.