“Football for All” in het Belgische voetbal: “Onze doelstelling is duidelijk”

Komend weekend kent de derde editie van de Football for ALL-campagne, de regenboogcampagne waarmee de Pro League en haar clubs een statement maken voor diversiteit en inclusie op en rond de velden. Met de slogan “Football for All” benadrukt de Pro League haar engagement; ons voetbal is er voor iedereen. Een boodschap die op een sterke wijze wordt uitgedragen door spelers en speelsters uit de Jupiler Pro League en de Scoore Super League in een bijzondere reportage van Eleven Sports en de Pro League

Het Belgische voetbal gaat dit weekend opnieuw getooid in regenboogkleuren. De kapiteins van de Jupiler Pro League en de 1B Pro League dragen voor deze speeldag de regenboogkapiteinsband, de cornervlaggen zijn eveneens in regenboogmotief.

Met de Football for All campagne wil de Pro League haar beleid en waarden rond diversiteit en inclusie uitdragen naar het brede publiek. “De Pro League werkt al verschillende jaren met clubs, overheden en experten aan haar beleid rond diversiteit en inclusie. Onze doelstelling is duidelijk; een klimaat rond en in ons voetbal creëren waar iedereen zich thuis voelt en discriminatie, homofobie, racisme absoluut not done zijn”, aldus Pierre François, CEO van de Pro League. “Het is belangrijk deze boodschap te blijven uitdragen, zowel binnen de voetbalgemeenschap als naar de bredere samenleving.”

Reportage

De waarden van de Football for All-campagne worden treffend verwoord in een bijzondere reportage van Eleven United, waar spelers uit de Jupiler Pro League samen met hun collega’s uit de Scooore Super League praten over diversiteit in het voetbal en zich duidelijk uitspreken voor de aanvaarding van elke ploegmaat, voetballer of voetballiefhebber in onze sport, wars van gender of geaardheid.