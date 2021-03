Hardleerse Lidl onmiddellijk gesloten op bevel van burgemeester: “Deel personeel weigert zelfs mondmasker te dragen”

Vilvoorde - In Vilvoorde werd donderdagmiddag het Lidlfiliaal aan het Portaelsplein gesloten door de politie. Volgens burgemeester Hans Bonte (SP.A), die het sluitingsbevel afvaardigde, werd er een loopje genomen met de coronamaatregelen in de zaak.

Iets na het middaguur werden de stomverbaasde klanten in de Lidl vriendelijk verzocht om het gebouw te verlaten. De politie had er bij een inspectie vastgesteld dat de coronamaatregelen in de winkel zelf allesbehalve werden nageleefd.

“En dat was niet de eerste keer dat de winkel door de mand viel bij een inspectie”, zegt burgemeester Hans Bonte (SP.A). Die nam het drastische besluit om de winkel bestuurlijk te sluiten. “Ons geduld is nu echt wel op.”

Geen mondmaskers

Tijdens de inspectie werd er onder andere vastgesteld dat er van social distancing geen sprake meer is. “En waar vroeger de winkelkarretjes ontsmet werden, was dit nu ook het geval niet meer”, zegt Bonte nog. “Er was ook totaal geen toezicht op het aantal aanwezige klanten in de winkel.”

“Maar de meest frappante overtreding was dat een deel van het personeel geen mondmasker droeg of het niet correct droeg. Wanneer zij daar op werden aangesproken, ontstonden er discussies en weigerden sommigen zelfs het mondmasker te dragen. Dat kan er bij mij niet in”, aldus Bonte.

De winkel werd zonder pardon gesloten. Wanneer de zaak opnieuw open mag, is niet duidelijk. Op de deur werd alvast een papier omhoog gehangen dat de zaak dicht blijft ‘omwille van een technisch probleem’.

Bij Lidl zelf was voorlopig nog niemand bereikbaar voor commentaar.