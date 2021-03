Noord-Ierse paramilitairen trekken steun Goedevrijdagakkoord in

Noord-Ierse paramilitaire organisaties trekken hun steun aan het Goedevrijdagakkoord tijdelijk in. Dat staat volgens de krant Belfast Telegraph in een brief die de overkoepelende organisatie LCC (Raad Loyalistische Gemeenschappen) stuurde aan premier Boris Johnson.

De pro-Britse paramilitairen verzetten zich zo tegen afspraken die premier Johnson met de Europese Unie heeft gemaakt over de Brexit. Noord-Ierland heeft daardoor een aparte status gekregen binnen het Verenigd Koninkrijk. De paramilitaire groeperingen, waaronder de Ulster Volunteer Force, Ulster Defence Association en Red Hand Commando, zeggen zich zorgen te maken over de verstoring van de handel. Ze benadrukken wel dat het verzet tegen het zogeheten Noord-Ierse Protocol “vreedzaam en democratisch” moet verlopen.

Het historische Goedevrijdagakkoord stamt uit 1998. Het maakte een einde aan de gewelddadigheden tussen de republikeinen of Ierse nationalisten, die aansluiting bij Ierland willen, en de loyalisten, die de banden met het Verenigd Koninkrijk juist zo nauw mogelijk willen hebben.

Er ontstonden problemen na de Brexit: de status van Noord-Ierland was een hoofdpijndossier voor onderhandelaars die probeerden een deal te sluiten. Beide partijen wilden voorkomen dat weer een harde grens met controleposten zou ontstaan tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Dat leidde uiteindelijk tot een regeling die niet populair is bij veel Noord-Ieren. Noord-Ierland blijft deel uitmaken van de interne markt van de EU. Daardoor zijn in sommige gevallen controles nodig op goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden verscheept.

De paramilitairen vinden dat die deal indruist tegen afspraken uit het Goedevrijdagakkoord. “Als u of de EU niet bereid bent de volledige overeenkomst te honoreren, dan zijn jullie verantwoordelijk voor de permanente vernietiging van het akkoord”, citeert de krant uit de brief van de Noord-Ierse groeperingen.