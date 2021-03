Eerst scoren, daarna zich blesseren: Gerard Piqué (Barcelona) is out met knieblessure

FC Barcelona-verdediger Gerard Piqué (34) heeft het mediaal collateraal ligament in zijn rechterknie verstuikt. Dat heeft Barça donderdag bekendgemaakt. Het is niet duidelijk hoelang hij buiten strijd is.

Piqué blesseerde zich woensdag in de terugmatch van de halve finale van de Copa del Rey tegen FC Sevilla. Barcelona won na verlengingen met 3-0, het haalde zo de 2-0 uit de heenmatch op. Met een rake kopbal zorgde Piqué in de blessuretijd voor de 2-0.

Eind november liep Piqué ook al een blessure op aan de rechterknie. De Catalaan stond uiteindelijk tot medio februari aan de kant. Toen vierde hij zijn rentree in de heenmatch van de achtste finale in de Champions League tegen PSG (1-4 nederlaag). Volgende week woensdag staat de return in Parijs op het programma.