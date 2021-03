Brusselse politieman vrijgesproken voor aanzetten tot racisme: “Nog een aap die we aan een koord in een boom moeten hangen”

Brussel - Een Brusselse politieman die terechtstond voor het aanzetten tot racisme, is donderdagnamiddag door het Brusselse hof van beroep vrijgesproken. In 2019 had de correctionele rechtbank de man, J.N., nog veroordeeld tot een geldboete van 6.000 euro, grotendeels met uitstel, omdat de man zich racistisch had uitgelaten over een collega van Afrikaanse origine. Zowel J.N. als het openbaar ministerie waren tegen dat vonnis in beroep gegaan en hadden de vrijspraak gevraagd.

Zowel J.N. als zijn collega, politie-inspecteur W.N., stonden in voor de opleiding van politierekruten. De bal ging in 2015 aan het rollen toen W.N. van collega’s hoorde dat J.N. achter zijn rug diverse racistische uitspraken zou gedaan hebben, zowel over hemzelf als over zijn pasgeboren zoontje. Zo zou J.N. zijn collega “een bananeneter” genoemd hebben, gezegd hebben dat hij “dom was, want een neger”, geklaagd hebben over W.N.’s vermeende gebrek aan werkijver en bij het nieuws dat W.N. een zoon had gekregen, gezegd hebben: “nog een aap die we aan een koord in een boom moeten hangen.”

Toen de hiërarchie over de uitspraken hoorde, werd J.N. overgeplaatst, terwijl W.N. een klacht indiende. In februari 2019 leidde die klacht ertoe dat J.N. door de correctionele rechtbank veroordeeld werd voor het aanzetten tot racisme. “Weliswaar heeft de betrokkene niet met zoveel worden opgeroepen tot racisme of discriminatie, maar met zijn uitspraken heeft hij een ongunstig klimaat geschapen dat aanzette tot racisme”, klonk het toen in het vonnis.

Zowel het openbaar ministerie als J.N. gingen tegen die veroordeling in beroep en vroegen voor het hof van beroep de vrijspraak. Het hof heeft dat eerste vonnis nu tenietgedaan en J.N. volledig vrijgesproken.