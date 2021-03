Pfizer schrapt tot 38 jobs in distributiecentrum in Zaventem

Zaventem - In het distributiecentrum van Pfizer in Zaventem gaan tot 38 van de 238 banen verloren. Dat zegt de christelijke vakbond ACV donderdag. Het management van het farmabedrijf kondigde de intentie tot collectief ontslag woensdag aan, luidt het. Bij Pfizer zelf was voorlopig niemand beschikbaar voor commentaar.

Pfizer schrapt de jobs volgens ACV wegens de verhuizing van de afdeling external supply, die de productie van Pfizerproducten bij onderaannemers plant, naar het Roemeense Boekarest. De vakbond benadrukt dat de financiële toestand van Pfizer nochtans “zeer gunstig” is en verwijt het bedrijf “in de eerste plaats een winstmachine” te zijn.

“We kunnen absoluut geen begrip opbrengen voor de keuze van Pfizer”, zegt Bart Deceukelier, secretaris bij ACV. “Momenteel is het alle hens aan dek voor de productie van het COVID-19-vaccin. Nu overgaan tot collectieve ontslagen is een slag in het gezicht van alle werknemers die bijdragen aan het succes van het bedrijf en de vaccinproductie in goede banen leiden.”

De vakbond vraagt zich af of de werknemers die in Zaventem moeten vertrekken, niet terechtkunnen in de productiesite in Puurs. “Vorig jaar werden er nog 480 mensen aangeworven bij Pfizer in Puurs. Deze week begonnen 38 mensen er te werken. Kunnen de werknemers uit Zaventem naar daar overstappen?”, klinkt het.