Dealer zonder fietslicht uit Oostkamp krijgt 18 maanden voorwaardelijk

Oostkamp - De Brugse strafrechter heeft een 29-jarige man uit Oostkamp veroordeeld tot 18 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het dealen van speed en verboden wapendracht. Kevin D. liep tegen de lamp toen de politie zag dat zijn fietslicht niet werkte. Het openbaar ministerie had 18 maanden effectieve celstraf gevorderd.

De politie van de zone Het Houtsche controleerde op 4 mei 2020 een fietser zonder licht in Oostkamp. Door zijn drugsverleden werd de beklaagde ook aan een fouille onderworpen. In zijn rugzak vond de politie drie potjes met een witte substantie, een weegschaal, drie zakmessen en een springmes. D. was ook in het bezit van 500 euro cash. De potjes bleken uiteindelijk 220 gram speed te bevatten. Aan de speurders vertelde D. dat hij zijn werk door de coronacrisis was verloren. Naar eigen zeggen bracht hij drugs aan de man om zijn eigen gebruik te kunnen financieren.

Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde geen onbekende is voor het gerecht. Op 18 februari 2020 werd hij in Brugge al eens betrapt met 100 gram speed en een kleine hoeveelheid cocaïne op zak. Na die feiten werd hij vrij snel vrijgelaten, maar door zijn betrapping in Oostkamp belandde hij opnieuw in de gevangenis. In een andere drugszaak werd hij op 10 december veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden.

De verdediging vroeg met succes om rekening te houden met het vorige vonnis. Tot het uitbreken van de coronacrisis was de beklaagde volgens meester Mathieu Langerock op de goede weg. De advocaat stelde voor om ook in dit dossier een straf met voorwaarden op te leggen.