Brussels Airlines: “We verwachten geen extra staatssteun nodig te hebben”

Luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines denkt niet dat ze nog eens bij de federale overheid zal moeten aankloppen voor extra steun. De 290 miljoen die eerder werd toegezegd, zal vermoedelijk wel helemaal aangewend worden. Dat heeft de top van de maatschappij donderdag gezegd bij de voorstelling van de jaarcijfers.

De federale regering en het Duitse moederbedrijf Lufthansa bereikten in juli een akkoord over een steunpakket om Brussels Airlines door de coronacrisis te loodsen. Lufthansa pompte 170 miljoen euro in de dochter, daarnaast kwam er 290 miljoen euro staatssteun.

Van die staatssteun heeft Brussels Airlines al 190 miljoen euro effectief gebruikt, in twee schijven (december en februari). De resterende 100 miljoen euro zal vermoedelijk in de loop van dit jaar ook aangeboord worden, zo gaf financieel directeur Nina Öwerdieck mee tijdens een persconferentie.

Transformatieplan

Maar de directie heeft er vertrouwen in dat dat voldoende zal zijn. “Het transformatieplan ‘Reboot Plus’ heeft de basis gelegd voor een rendabele toekomst”, klonk het. Volgens dat plan wordt de vloot met een kwart verkleind en het personeelsbestand met een vijfde. Vorig jaar verlieten al bijna 700 mensen het bedrijf (of 18 van die beoogde 20 procent). Eind 2020 werkten er nog 3.124 mensen voor Brussels Airlines.

De besparingen, in combinatie met de verwachte heropleving van de vraag naar vliegreizen, moeten voldoende zijn om geen extra steun nodig te hebben. Brussels Airlines rekent er zelfs op om in de loop van volgend jaar - 2022 dus - weer het break-evenpoint te bereiken en dus niet langer met verlies te werken. Ook de doelstelling uit het “Reboot Plus”-plan om een winstmarge (ebit-marge) van 8 procent te bereiken, blijft behouden. De coronacrisis heeft die doelstelling wel met een half jaar vertraagd, zo gaf Öwerdieck mee, wat betekent dat die marge nu in 2024 bereikt zou moeten worden.

Zomerseizoen

Voor Brussels Airlines wordt het zomerseizoen heel belangrijk. De komende maanden wordt het aantal bestemmingen verdrievoudigd. Er komen vooral toeristische bestemmingen bij in Europa en de vluchten naar Noord-Amerika worden midden juni heropgestart. Over het hele jaar 2021 denkt de maatschappij dubbel zoveel capaciteit aan te bieden in vergelijking met vorig jaar.

“Iedereen snakt naar perspectief”, zei Peter Gerber, de kersverse CEO van Brussels Airlines. Maar hij benadrukte dat het herstel van de sector ook afhangt van de overheden en hun coronastrategie. “Het is echt noodzakelijk dat er wordt overgeschakeld op vaccineren en testen, in plaats van quarantaines”, zo zei hij. Dat moet op Europees of mondiaal niveau gebeuren. “Als we goed samenwerken, de sector en de overheden, dan is dit mogelijk. En als het lukt, dan hebben we de mogelijkheid om deze zomer er al een echte heropstart te realiseren, en dat is in ieders voordeel: de klanten, de werknemers en de staatsfinanciën”, stelde de Duitser.