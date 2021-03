Ruimtetuig SpaceX ontploft enkele minuten na landing

Een prototype van een toekomstig ruimteschip van SpaceX is woensdag voor het eerst geland in Texas. Maar het succes was van heel korte duur. Enkele minuten na de landing in Boca Chica, ontplofte de raket op de grond. Twee voorgangers van het prototype waren al tijdens hun testvlucht ontploft in de lucht.

Het ruimtevaartbedrijf van ondernemer Elon Musk sprak tijdens de live-uitzending van de landing nog van een “geweldige, zachte landing” en “derde keer, goede keer”. Musk tweette dat het Starship “in één stuk geland!” was. Maar op de beelden waren al vlammen te zien onderaan de raket die ploegen van SpaceX poogden te blussen. Enkele minuten later volgde een enorme knal die het ruimtetuig de lucht inslingerde, waarna het in stukken viel op de grond.

Met het ‘Starship’ wil SpaceX op termijn naar Mars reizen. Prototype SN10 was de derde test voor een suborbitale ruimtevlucht, waarbij dus geen baan om de Aarde bereikt wordt.

An amazing shot of Starship SN10's post-landing Rapid Unplanned Disassembly (RUD) after Wednesday's test flight.



➡️https://t.co/bOsEo1u0u0 pic.twitter.com/FmNtYBFmIe — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) March 3, 2021