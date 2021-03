Jambon: “Beslissing over festivals zo lang mogelijk uitstellen”

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) wil een beslissing over de zomerfestivals zo lang mogelijk uitstellen. Dat zei hij donderdag in het Vlaams Parlement. Testevenementen zoals in Nederland komen er bij ons niet.

Begin dit jaar zei Jambon dat er met de festivalsector is afgesproken om ten laatste midden maart een beslissing te nemen over de organisatie van de zomerfestivals. Een positieve beslissing zit er voorlopig echter niet in. “Dus als ik met de sector kan overeenkomen dat we nog even kunnen wachten met het oog op die positieve beslissing, dan rek ik die tijd op”, zei Jambon.

Eind maart verwacht hij de resultaten van de testevenementen in Nederland en die zullen een belangrijke rol spelen in de beslissing, aldus de minister-president. Nederland gaat zogenaamde ‘fieldlabs’ organiseren, praktijktesten om inzicht en data te vergaren rond het verlagen van de besmettingsrisico’s op evenementen. Het gaat onder meer om sportwedstrijden en concerten. De regering wil met de testen zien wat er gebeurt als één of meerdere basismaatregelen worden losgelaten. “We gaan zelf niks vergelijkbaars doen, maar de kennis die daaruit komt, moeten we integreren in onze systemen”, aldus Jambon.