Britse mededingingsautoriteit opent onderzoek naar App Store van Apple

De Britse mededingingsautoriteit is een onderzoek gestart naar de App Store van Apple. Dat doet de Competition and Markets Authority na klachten dat het Amerikaanse techconcern “oneerlijke en concurrentiebeperkende” voorwaarden hanteert voor ontwikkelaars van apps. Vorig jaar opende ook de Europese Commissie al een onderzoek naar de App Store.

Gebruikers van iPhones en iPads kunnen alleen via de App Store applicaties van derde partijen installeren op hun smartphone of tablet, volgens Apple zelf uit veiligheidsoverwegingen. Apple int commissies tot 30 procent op aankopen via de appwinkel. Bovendien verbiedt het concern ontwikkelaars om alternatieve betalingsmethodes te gebruiken.

Veel ontwikkelaars vinden die manier van werken oneerlijk. Zo ligt Apple al maanden overhoop met de grootste muziekstreamingdienst Spotify en met Epic Games, de maker van onder meer het populaire spel ‘Fortnite’.

Apple benadrukt in een reactie dat zijn App Store juist een “succesmotor” is voor ontwikkelaars, omdat de appwinkel voor hen een gelijk speelveld creëert en gebruikers onder meer beschermt tegen malware en gegevensverzameling zonder toestemming. Het bedrijf zegt mee te zullen werken met het onderzoek van de CMA.