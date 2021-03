Vercauteren beseft dat Antwerp wat heeft recht te zetten: “We moeten ons spiegelen aan Club Brugge”

Door de nederlaag in Leuven afgelopen maandag werd Antwerp de verliezer van de vorige speeldag. De Great Old kan zaterdag maar beter winnen tegen KV Kortrijk om de kansen op deelname aan PO1 gaaf te houden en het geloof in een goede afloop niet kwijt te raken. “De 2 op 9 mag onze aanpak veranderen”, blikte coach Frank Vercauteren donderdagmiddag vooruit.

Eerst het goede nieuws. Voor Beiranvand, Haroun, Hongla en Batubinsika behoren de blessurezorgen tot het verleden. Ook de schade bij Gélin valt mee. Een scan bracht geen scheurtje aan de hamstrings aan het licht. Het is nu afwachten hoe snel de Fransman revalideert. Daartegenover staat dat Vercauteren vier andere pionnen de donderdagtraining zag missen. Miyoshi, Le Marchand en Seck bleven wegens spierproblemen aan de kant. Reservekeeper Matijas sukkelt met pubalgie.

“We hoopten, op Gélin na, iedereen ter beschikking te hebben, maar kwamen toch weer voor een verrassing te staan”, foeterde Vercauteren donderdagmiddag op zijn persmoment. “Daardoor werd de voorbereiding op de match van zaterdag wel wat verstoord.”

Antwerp heeft wat recht te zetten na het verlies in Leuven (2-0). Is deze nederlaag harder aangekomen dan de uitschakeling in de Belgische beker en de Europa League? “Helemaal niet”, counterde Vercauteren. “De eerste 25 minuten waren we gewoon niet aanwezig in de wedstrijd. In die periode maakte OHL twee wereldgoals. Erna deden we wat we moesten doen, maar konden we onze kansen verzilveren. Het geluk van de dag zat niet aan onze kant.” Vercauteren beseft wel dat zijn ploeg wat goed te maken heeft. “Da’s het minste dat mijn spelers kunnen doen. Normaal zou zoiets niet moeten, maar gezien de situatie waarin we verkeren, weet je in voetbal dat dit zo hoort.”

Naar de naderende concurrentie wil Vercauteren niet kijken, maar denkt de Antwerp-coach dat de 2 op 9 in competitie, en de reeks van zes opeenvolgende matchen zonder zege, een mentale impact heeft op de groep? “Een 2 op 9 staat voor het geloof en vertrouwen natuurlijk niet gelijk aan een 9 op 9, maar in onze aanpak mag dat niets veranderen. De bezieling moet gewoon elke match hetzelfde zijn. Alle clubs zetten wel eens een goeie en een slechte reeks neer, op één team na. Alleen Club Brugge presteert constant. Daar trachten we ons aan te spiegelen.”