Politie start geen onderzoek naar ophefmakend interview met prinses Diana

De Londense Metropolitan Police start geen onderzoek naar een ophefmakend BBC-interview met prinses Diana uit 1995. Dat is donderdag bekendgemaakt. Diana deed in dat interview de beroemd geworden uitspraak dat er drie mensen in haar huwelijk met prins Charles zaten, waarmee ze verder ook nog op Charles’ minnares Camilla Parker-Bowles doelde. Diana’s broer had vorig jaar kritiek geuit op BBC-journalist Martin Bashir, omdat hij gebruik zou gemaakt hebben van vervalste documenten om de prinses voor de camera te krijgen.

In het interview, dat door ruim 22 miljoen mensen bekeken werd, ging Diana uitgebreid in op haar probleemhuwelijk met Charles. Diana’s jongere broer Charles maakte vorig jaar bekend dat Bashir met valse documenten de indruk zou hebben gewekt dat personeel van de koninklijke familie tegen betaling informatie over de prinses lekte naar de veiligheidsdiensten. In november kondigde de BBC al aan een eigen onderzoek te openen naar het interview. Diana’s oudste zoon William noemde dat destijds “een stap in de goede richting”.

Voor strafvervolging moet Bashir intussen niet meer vrezen. Volgens politietopman Alex Murray is uit een gedetailleerde beoordeling en adviezen van politiejuristen, onafhankelijke advocaten en aanklagers gebleken “dat het niet gepast is om een strafrechtelijk onderzoek naar deze beschuldigingen te beginnen. Er wordt geen verdere actie ondernomen.”