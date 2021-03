Premier De Croo: ‘Buitenplan’ voor activiteiten in openlucht “in de maak”

Op dit moment worden alle elementen samengelegd voor een ‘buitenplan’ voor de activiteiten in openlucht, waar het risico op een coronabesmetting veel kleiner is dan binnen. Dat heeft premier Alexander De Croo donderdag aangekondigd in de Kamer. Of dat betekent dat er op korte termijn versoepelingen zitten aan te komen voor buitenactiviteiten, wilde de premier niet gezegd hebben.

Premier Alexander De Croo kreeg donderdag naar goede gewoonte een reeks vragen over de aanpak van de coronapandemie in de Kamer. Vrijdag is er opnieuw een Overlegcomité, nadat de federale regering en de deelstaten vorige week beslisten om nog geen knopen door te hakken door een plotse sterke stijging van de ziekenhuisopnames.

Of het Overlegcomité nu wel klaar is om te versoepelen, wilde De Croo donderdag niet gezegd hebben, al sloot hij het ook niet uit. “Ik ga daar niet op vooruitlopen, maar we kunnen er niet omheen dat de maatregelen, ondanks het feit dat ze relatief stabiel zijn, een invloed hebben op de weerbaarheid, motivatie en mentale gezondheid van velen”, zei hij. “Morgen hebben we een dubbele missie: perspectief geven voor de weken en maanden die komen, maar ook een aanpak kiezen die voorzichtig is, redelijk en veilig. Dat is wat de mensen van ons verwachten.”

Vooral de strenge regels op de buitenactiviteiten komen in aanmerking voor versoepeling, lijkt het. Er is een ‘buitenplan’ in de maak, zei de premier, dat de activiteiten in openlucht moet organiseren en op dat vlak wat perspectief kan geven. Of dat ‘buitenplan’ betekent dat er al meteen grotere buitenbubbels in zitten, is niet gezegd. De Croo noemde de timing een “zeer belangrijk” punt. “Als we een aantal zaken te vroeg doen, leidt dat tot een zeer sterke toename van hospitalisaties in maart en april, en dan is het stuk vrijheid dat we geven van korte duur. Dat is het laatste dat we moeten doen”, klonk het. “We moeten de stap zetten op het moment waarvan we weten dat het het juiste is.”