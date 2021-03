Verlamd vanaf het middel, maar toch wandelde deze papa van drie 200 kilometer voor het goede doel

De 36-jarige Simon Kindleysides uit het Britse Norfolk heeft meer dan 200 kilometer voor het goede doel gewandeld. Een mooie prestatie, die alleen maar mooier wordt wanneer je weet dat de vader van drie eigenlijk van zijn middel af verlamd is.

Om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg NHS wandelde hij met de hulp van een speciaal exoskelet zo’n 9 kilometer per dag. De man raakte in 2013 verlamd nadat er een hersentumor bij hem vastgesteld werd. In 2018 wandelde hij de marathon van Londen uit met een geleend exoskelet. Een anonieme weldoener heeft voor hem daarna een persoonlijk exoskelet – ter waarde van 116.000 euro – geschonken.

“Ik ben wel blij dat het erop zit”, zegt de man. Maar de volgende uitdaging staat al klaar: “Ik wil 58 verdiepingen van een wolkenkrabber beklimmen.”

