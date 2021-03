Nu al hét cadeautje onder de kerstboom? Nieuwe ‘premium’ versie van Switch in de maak voor kerst 2021

Er is een update van de razend populaire Nintendo Switch in de maak. Dat weet Bloomberg aan de aan de hand van bronnen bij Samsung. Laatstgenoemde zal de nieuwe OLED-schermen voor de ‘premium’ Switch produceren. Aangesloten op een televisie zal de Switch resoluties van 4K aankunnen. heeft dit nieuws nog niet bevestigd.

Nog volgens de bron wordt de console nog dit jaar voorgesteld, de lancering is voorzien voor de kerstperiode van dit jaar. De vernieuwde Switch zal een 7 inch OLED-scherm hebben. Dat is groter dan het huidige 6.2 inch LCD-scherm van de ‘gewone’ Switch. De overstap van LCD naar OLED heeft een aantal voordelen: zo zijn beelden scherper en contrastrijker, maar het is vooral energiezuiniger dan LCD, wat de - vrij middelmatige - batterijduur van de Switch ten goed zou komen. Al lijkt de meest spectaculaire upgrade voorzien voor wie de Switch met een het bijgeleverde dock op een televisie aansluit. Mits je een 4K-scherm hebt, zal de vernieuwde Switch ook beelden in 4K aankunnen. Laatstgenoemde doet vermoeden dat de nieuwe Switch ook onder de motorkap wat extra PK’s meekrijgt, maar bij dat deel van de productie is schermenfabrikant Samsung niet bij betrokken. De schermen gaan dit jaar juni in productie. Tegen juli moet de eerste lading van die schermen naar de assemblagefabrieken vertrekken.

Volgens de Bloomberg-analisten ziet er ook naar uit deze ‘premium Switch’ géén apart systeem wordt. Alle oude (en nieuwe) spelletjes zullen speelbaar zijn op alle versies van de console. Daarvoor is de Switch overigens niet oud genoeg. Nintendo lanceerde de eerste Switch vier jaar geleden. Doorgaans gaat een generatie consoles zeven à acht jaar mee.

Verder surfen op lockdownsucces

De pandemie heeft Nintendo geen windeieren gelegd. Mede dankzij het monstersucces van Animal crossing: new horizons (dé lockdown-game van het afgelopen jaar en op Mario kart 8 deluxe na, de best bestverkochte Switchgame in Europa ooit), heeft het Japanse bedrijf z’n winstverwachtingen afgelopen maand met 24 procent verhoogd. Nintendo verwacht voor 2021 in totaal ruim 26 miljoen consoles te verkopen.

Een woordvoerder van Nintendo Europa wenst “geen commentaar” te geven.