Eerste uitnodigingen voor vaccinatie 85-plussers de deur uit: mag je iemand meenemen, hoe verzet je je afspraak en wat als je er niet geraakt?

De uitnodigingen voor 85-plussers gaan op dit moment de deur uit en vallen vrijdag en maandag in de bus bij de 20.000 gelukkigen die in de week van 15 maart een eerste vaccin krijgen in het lokale vaccinatiecentrum. Maar mag je als 85-plusser iemand meenemen om je te assisteren? En wat als je niet in het centrum geraakt?