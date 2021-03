Dit gezin zit al één jaar in quarantaine: “Ik zou zo graag nog eens naar de bakker gaan”

“Heb je een momentje? Ik breng even mijn dochter naar de fitnesszaal”, zegt Christel Hemelhof (43) als ze het telefonische interview onderbreekt. Met de fitnesszaal bedoelt ze de slaapkamer van haar dochter Delphine, waar ze onlangs gymtoestellen heeft geplaatst die ze via Amazon heeft besteld. ­Humor is voor het gezin in ­Eigenbrakel (Waals-Brabant) het beste recept om, na bijna een jaar zelfquarantaine, de moraal hoog te houden.