Square neemt muziekstreamingplatform van Jay-Z over

Betaalplatform Square neemt het muziekstreamingplatform van de Amerikaanse rapper Jay-Z over. De groep onder leiding van de CEO van Twitter Jack Dorsey, neemt een meerderheidsbelang in het platform voor 297 miljoen dollar. Jay-Z krijgt als deel van de deal een zitje in de raad van bestuur van Square, meldt de betaaldienst donderdag.

“Deze aankoop breidt de verticale strategie van Square uit naar een nieuwe doelgroep: muzikanten”, schreef Dorsey op Twitter.

Square heeft met zijn kassasysteem voor smartphones en tablets nieuwe mogelijkheden gecreëerd voor kleine handelaars en die ervaring kan ook nuttig zijn voor de muzieksector, vindt Dorsey. “We gaan werken aan een volledig nieuwe luisterervaring om de fans dichter bij elkaar te brengen.” Het platform wil ook de verkoop van fanartikelen eenvoudig integreren en moderne tools voor samenwerking en extra inkomsten aanbieden.

Tidal werd opgericht door een Noorse firma en een jaar later overgenomen door Jay-Z en andere muzikanten, die een streamingdienst wilden creëren die in handen is van de artiesten zelf. Tidal was een pionier in het aanbieden van muziek van een betere kwaliteit aan een hogere abonnementsprijs. Met zijn nicheaanbod blijft de dienst wel veel kleiner dan bijvoorbeeld Spotify of Apple Music.

Jay-Z legde in 2015 nog 56 miljoen dollar voor Tidal neer, nu krijgt hij er 297 miljoen dollar in cash en aandelen in Square voor terug. Tidal blijft volgens Square onafhankelijk opereren binnen de onderneming. Dorsey en Shawn Carter, de echte naam van Jay-Z, voerden eerder al gesprekken over een mogelijke overname.

De twee, die bevriend zijn, richtten onlangs ook een bitcoinfonds op om bitcoinprojecten te promoten. Ze staken samen 500 bitcoin in hun fonds, goed voor ongeveer 20 miljoen euro.