Aantal bedreigde jobs bij Bosch Tienen verminderd van 400 tot 273

Tienen - Het aantal bedreigde jobs bij ruitenwisserfabrikant Bosch in Tienen is verminderd tot 273, van wie 166 arbeiders en 107 bedienden. Dat bevestigt Leen Vanderhulst, secretaris bij vakbond ACV. Eind januari kondigde de directie aan dat er maximaal 400 jobs verloren zouden gaan.

“Dit is zeker een positieve evolutie”, reageert Vanderhulst, “maar we willen er toch ook zeker een kanttekening bij maken. Het is ons nooit helemaal duidelijk geweest hoe de directie op het cijfer van 400 is gekomen. We hebben dan in alle afdelingen afzonderlijk de oefening gemaakt waar er afgebouwd kon worden. Op die manier is het aantal al verminderd.”

Momenteel zitten de onderhandelingen bij Bosch Tienen nog in de eerste fase van de wet-Renault. Wekelijks worden er ondernemingsraden gehouden tussen vakbonden en directie, waarop bekeken wordt of er alternatieven zijn voor het schrappen van bepaalde jobs. Er zijn dus nog geen afspraken gemaakt over eventuele naakte ontslagen, of over wanneer en onder welke voorwaarden mensen zouden moeten vertrekken. Dat is voer voor het sociaal overleg in de tweede fase van de wet-Renault.

De komende weken wordt de eerste fase voortgezet. “We gaan nogmaals alle afdelingen bekijken om te zien of er nog jobs gered kunnen worden. Bedoeling is om het aantal zo laag mogelijk te houden.”

Op 21 januari kondigde de directie van Bosch Tienen aan dat ze 400 jobs wilde schrappen. De reden van de herstructurering lag bij het feit dat de productie van de wisarm volgens de directie niet meer winstgevend is. Er zit volgens hen enkel nog toekomst in de rubberafdeling en de geautomatiseerde wisbladen. Bepaalde delen van het bedrijf worden ook overgeplaatst naar Servië.