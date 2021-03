Bijna vijfde van alle voedsel wereldwijd wordt weggegooid

Ongeveer 17 procent van al het voedsel bedoeld voor menselijke consumptie werd in 2019 weggegooid. Dat blijkt donderdag uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties.

Gezinnen, restaurants en winkels gooiden in 2019 ruim 931 miljoen ton aan voedsel weg, aldus het rapport van het VN-Milieuprogramma UNEP. Dat komt overeen met 23 miljoen volledig volgeladen vrachtwagens, genoeg om bumper aan bumper zeven keer rond de aarde te rijden. Tegelijkertijd hadden in 2019 bijna 700 miljoen mensen onvoldoende te eten.

Experts onderzochten de voedselverspilling in 54 landen wereldwijd. In bijna alle landen kwamen enorme hoeveelheden terecht in de vuilnisbak, ongeacht hoe rijk of arm het land. Vooral bij huishoudens werd het meest weggegooid, zowat 11 procent van het totale beschikbare voedsel werd er verspild. Restaurants gooiden zowat 5 procent weg, winkels waren goed voor 2 procent verspilling.

Volgens het VN-Millieuprogramma zou een vermindering van de voedselverspilling een positief effect hebben op de uitstoot van broeikasgassen en wordt de milieuvervuiling daardoor ook teruggedrongen. Het betekent ook dat er meer voedsel beschikbaar is, waardoor honger en voedselschaarste uit de wereld wordt geholpen. In het rapport wordt iedereen dan ook opgeroepen om zijn steentje bij te dragen in de strijd tegen verspilling.