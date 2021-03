Kenners over lied waarmee Hooverphonic naar Eurosong trekt: “Misschien geen slecht idee om Alex Callier te onthoofden”

Hooverphonic heeft gekozen. Ze trekken dit jaar met The wrong place naar de voorrondes van het Eurovisiesongfestival, op 22 mei in Rotterdam. Een donker nummer over een fout gelopen onenightstand. Drie kenners schatten de kansen in. Iedereen vindt het een mooi nummer maar niemand durft een overwinning te voorspellen. En vooral: moet de lugubere videoclip navolging krijgen op het podium?