Vaticaan wil catacomben openstellen voor publiek

Het Vaticaan wil de catacomben van Commodilla in Rome verder restaureren en nadien openstellen voor het publiek. Het plan voor de renovatie van de ondergrondse begraafplaats in het zuiden van de stad werd reeds ondertekend. Dat heeft de pauselijke commissie voor heilige archeologie donderdag bekendgemaakt.

Eerder vonden reeds restauratiewerken plaats in de zogenaamde basilichetta (kleine basiliek), een zaal gewijd aan de martelaren Felix en Adauctus. Er worden nu nog meer muurschilderingen gerestaureerd, waarop onder meer de heiligen Stefanus en Petrus staan afgebeeld.

De restauratie wordt financieel ondersteund door de Azerbeidzjaanse Hejdar Alijev-stichting, een liefdadigheidsinstelling onder leiding van Mehriban Aliyeva, de vrouw van huidig president Ilham Alijev. De stichting financierde in het verleden ook al andere restauratieprojecten van de catacomben onder Rome.

Verspreid over Rome liggen zo’n zestig catacomben, waarvan vele niet toegankelijk zijn voor het grote publiek. Een van de bekendste bevindt zich aan de Via Appia, in het zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad.