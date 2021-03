Dan toch geen duizenden gedwongen ontslagen bij Airbus

Airbus verwacht dat het dan toch niet zal komen tot gedwongen ontslagen in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft de Europese vliegtuigbouwer donderdag gezegd na de Europese ondernemingsraad.

Het bedrijf had vorige zomer aangekondigd dat het wegens de coronapandemie - die het vliegverkeer heeft lamgelegd - wereldwijd 15.000 jobs zou schrappen. Het ging daarbij om 5.100 banen in Duitsland, 5.000 in Frankrijk, 1.700 in het Verenigd Koninkrijk, 900 in Spanje en 1.300 in andere vestigingen over de hele wereld.

“Dankzij de doeltreffendheid van alle sociale maatregelen die tot nu toe zijn genomen, ziet Airbus geen noodzaak om over te gaan tot gedwongen ontslagen in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk”, zegt de vliegtuigbouwer nu. Dat blijft wel afhankelijk van de “succesvolle invoering van interne mobiliteitsmaatregelen” die momenteel aan de gang is.

In de drie landen konden gedwongen ontslagen met name vermeden worden door gebruik te maken van onder meer regelingen voor vrijwillig vertrek en staatssteun voor arbeidsduurvermindering. Wat Spanje betreft, is er nog geen duidelijkheid, omdat het sociaal overleg daar later is aangevat. “De inspanningen worden voortgezet om de doelstelling van het hervormingsplan in dat land te verwezenlijken”, luidt het.

In Frankrijk had de vakbond Force ouvrière in oktober al aangegeven dat er in het land geen naakte ontslagen zouden vallen.

In Duitsland zei de voorzitter van de ondernemingsraad, Holger Junge, donderdag dat de voorbije maanden 1.300 werknemers van Airbus vrijwillig waren vertrokken, terwijl 1.000 personeelsleden dat deden bij dochterbedrijf Premium Aerotec. Daarmee is het banenverlies in het land compleet. Voor het overige deel wordt bespaard op personeel door in 2021 gebruik te blijven maken van tijdelijke werkloosheid en in 2022 en 2023 van arbeidsduurvermindering. Volgens de vakbond IG Metall ging het bij de vertrekregeling in Duitsland om “een goed pakket”.

Airbus telde op 31 december wereldwijd 131.349 werknemers. Het bedrijf was door de coronacrisis genoodzaakt om zijn productie van lijnvliegtuigen met bijna 40 procent terug te schroeven.