Negen doden bij crash van legerhelikopter in Turkije

Negen Turkse soldaten zijn omgekomen bij een helikoptercrash in het zuidoosten van Turkije, in de buurt van Bitlis. Vier anderen zijn gewond geraakt. Dat heeft het Turkse ministerie van Defensie aangekondigd. Het gaat volgens dat ministerie over een ongeluk. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk.

De helikoper, een Cougar van Airbus, was net na de middag opgestegen in de stad Bingöl, met bestemming Tatvan. Een half uur na het vertrek was de helikopter van de radar verdwenen. Met drones, een verkenningsvliegtuig en een helikoper werd de locatie van de gecrashte helikopter gevonden.

Het Turkse leger voert regelmatig operaties uit in het zuidoosten van het land, tegen de PKK.