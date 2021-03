Straatnaambord Abbey Road geveild voor ruim 43.000 euro

Een straatnaambord van Abbey Road in Londen, waar onder andere het beroemde gelijknamige album van The Beatles werd opgenomen, heeft op een veiling 37.200 Britse pond (ruim 43.000 euro) opgeleverd. Dat meldt de BBC donderdag.

De opbrengst lag boven de verwachtingen: die situeerden zich tussen de 1.000 en 2.000 Britse pond. Het witte bordje met zwarte en rode letters werd in 1967 door Sir Misha Black ontworpen.

In Abbey Road bevinden zich de beroemde studio’s met die naam. En die leverden legendarische albums op zoals ‘Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band’ en ‘Abbey Road’ van The Beatles, en ‘Dark Side of the Moon’ van Pink Floyd. Op de hoes van ‘Abbey Road is een foto van de straat te zien en vooral een zebrapad dat de Fab Four oversteken. Het werd een bedevaartsoord.

Er waren er op initiatief van de gemeenteraad van Westminster 275 straatnaamborden te grabbel en ze gingen voor in totaal 143.517 pond de deur uit. Maar die van onder meer Eaton Place (2.728 pond) en Ebury Bridge Road (1.364 pond) werden voor veel minder dan dat van Abbey Road afgehamerd.

“Als iemand uit Zuid-Londen was het project om straatnaamborden te verkopen van begin tot eind onwijs leuk en ik vond het een eer om erbij betrokken te zijn”, aldus veilingmeester Catherine Southon. “Het was verbazingwekkend om te zien hoe groot de interesse was in deze veiling en hoe competitief er vanuit de hele wereld werd geboden.”