Nóg een blessure bij Real: Mariano Diaz valt uit en mist Madrileense derby

Opnieuw slecht nieuws voor Real madrid naar aanleiding van de Madrileense derby op zondag. Al weken wordt De Koninklijke geteisterd door blessures, en vandaag maakte de club bekend dat ook Mariano Diaz geblesseerd is uitgevallen met een heupblessure. Hij mist al zeker de cruciale wedstrijd dit weekend tegen leider Atletico Madrid.

Mariano Diaz speelde begin deze week nog een uur mee in het 1-1 gelijkspel tegen Real Sociedad. Het was nog maar de vierde basisplaats van Diaz in la Liga dit seizoen. Door zijn heupblessure mist de 27-jarige aanvaller al minstens de confrontatie met Atletico. Ook Hazard, Ramos en Carvajal zullen niet van de partij zijn. Karim Benzema is nog onzeker voor de stadsderby.

Atletico staat momenteel autoritair aan de leiding in La Liga, met 5 punten voorsprong op eerste achtervolgers Barcelona en Real. Atletico heeft bovendien nog een extra match tegoed. Zondag kunnen ze alvast een grote stap zetten naar een eerste landstitel sinds 2014.