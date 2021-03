Jupiler Pro League-clubs in regenboogkleuren voor diversiteitscampagne

Het Belgisch voetbal gaat komend weekend getooid in regenboogkleuren. De Pro League gaf donderdag het startschot voor de derde editie van de diversiteitscampagne “Football for All”, tegen homofobie, racisme en andere vormen van discriminatie. “Het is belangrijk deze boodschap te blijven uitdragen, zowel binnen de voetbalgemeenschap als naar de bredere samenleving”, aldus Pierre François, CEO van de pro League.

Aanvoerders van de teams uit 1A en 1B zullen de wedstrijden van komend weekend afwerken met een kapiteinsband in regenboogkleuren. Ook de cornervlaggen in beide competities steken deze speeldag in regenboogmotief. Op sociale media wordt campagne gevoerd via de kanalen van alle clubs.

De jaarlijkse “Football for All”-campagne staat opnieuw in het teken van diversiteit, verdraagzaamheid en inclusie. Pierre François vindt deze campagne een belangrijk initiatief.“Onze doelstelling is duidelijk: een klimaat rond en in ons voetbal creëren waarin iedereen zich thuis voelt. Discriminatie, homofobie en racisme hebben bij ons geen plaats”.

Nieuw dit jaar is een samenwerking met rechtenhouder Eleven. De sportzender sprak met acht spelers uit het Belgisch voetbal in de reportage Eleven United. Onder meer RSCA-doelman Hendrik Van Crombrugge, Red Flames Leni Onzia en Justien Odeurs, Genk-verdediger Mark McKenzie en Standard-verdediger Noë Dusenne spreken er over racisme, homofobie en diversiteit.

