Dader van steekpartij in Zweden wordt niet langer verdacht van terreur

De Zweedse politie gaat er niet meer van uit dat de steekpartij in de stad Vetlanda een terreurdaad is.

De bevoegde procureur zei aan het Zweedse persbureau TT dat er een onderzoek loopt naar zevenvoudige poging tot moord. “Op dit ogenblik is er niets concreets dat naar een andere richting verwijst, maar we bevinden ons nog aan het begin van het onderzoek”, aldus Adam Rullman.

Niettemin blijven de speurders zoeken naar “mogelijke terroristische motieven” voor de aanvallen die op vijf verschillende plaatsen in het stadscentrum hebben voorgedaan, op een afstand van enkele honderden meters. Ook een band tussen de veronderstelde dader en de slachtoffers is niet gevonden.

De gewonden zijn tussen 35 en 75 jaar oud. De toestand van de drie zwaargewonden is ondertussen stabiel, zei de ziekenhuisdirecteur. “Veel is nog onduidelijk, maar één ding is zeker”, reageerde premier Stefan Löfven. Elke aanval op onschuldigen zal op de collectieve macht van de Zweedse samenleving stuiten”, “we laten niet toe dat angst en schrik deel van ons alledaagse leven worden.”.