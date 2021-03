China wil kiessysteem in Hongkong kortwieken

China is van plan om de democratische rechten in Hongkong nog verder in te perken. Het Chinese Volkscongres, dat vanaf vrijdag bijeenkomt, zal zich uitspreken over een “ontwerp voor de verbetering van het verkiezingssysteem” in de speciale bestuurlijke regio. De hervorming moet ertoe leiden dat Hongkong enkel door “patriotten” kan worden geregeerd, zo melden de Chinese staatsmedia.