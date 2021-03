Na vertrek Fidesz uit EVP: Orban wil rechtse krachtenbundeling in EU

Een dag na het vertrek van zijn partij Fidesz uit de parlementsfractie van de Europese Volkspartij heeft de Hongaarse premier Viktor Orban een oproep voor een nieuwe alliantie van rechtse partijen in Europa gelanceerd. “Nu is de opdracht de Europese democratische rechtervleugel uit te bouwen zonder de EVP”, zo schreef Orban op zijn Facebookpagina. Want de EVP is volgens hem “een aanhangsel van Europees links geworden”.

De nieuwe rechtse alliantie zal “een thuis bieden aan alle Europese burgers die geen migranten en multiculturalisme willen, niet verslaafd zijn aan LGBT-manie, christelijke tradities willen beschermen en nationale soevereiniteit respecteren”, belooft Orban.

In zijn bericht verduidelijkte Orban niet met wie hij wil samenwerken, en in welke vorm. Ter rechterzijde van de EVP zetelen in het Europese halfrond nog twee fracties: de Europese Conservatieven en Hervormers, met onder meer de Poolse regeringspartij PiS en N-VA, en Identiteit en Democratie, met onder meer de Italiaanse Lega en Vlaams Belang.

Orban kondigde woensdag aan dat de twaalf Europarlementsleden van zijn nationalistische partij Fidesz de fractie van de EVP verlaten. Hij nam de beslissing nadat de grootste fractie in het halfrond een wijziging aan het interne reglement had aangebracht dat het mogelijk maakt om nationale delegaties te schorsen of uit te sluiten.

Tussen de EVP en Orban rommelt het al jaren. De koepelpartij van christendemocratische en conservatieve partijen, waartoe ook CD&V behoort, schorste Fidesz in maart 2019. Intussen loopt er ook een uitsluitingsprocedure tegen de Hongaarse partij.