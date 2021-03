Amper vier maanden oud en nu al kapot: joysticks op nieuwe PS5-controllers slaan op hol door minderwaardige onderdelen

Sony gebruikte minderwaardige onderdelen in de nagelnieuwe controllers van de PlayStation 5. Amper vier maanden nadat de console bij ons op de markt kwam, hebben heel wat gamers last van drift in hun controller, die plots bewegingen registreert zonder dat de gebruiker iets aanraakt. Test Aankoop roept getroffen gamers aan om zich te melden, in de hoop Sony te dwingen tot actie.