Beslissing genomen “op hoogste niveau”: Internationaal Ruimtestation blijft nog tot 2028 in bedrijf

Het Internationaal Ruimtestation ISS blijft nog tot 2028 in bedrijf. Op het “hoogste niveau” is beslist het project te verlengen, zo heeft adjunct-voorzitter van het Russische staatsruimtevaartbedrijf RKK Energija, Joeri Gidzenko, donderdag tegen de staatstelevisie gezegd.

Tot nog toe waren de partners in het ISS (waaronder ook België via het Europese Ruimtevaartbureau ESA) van plan de spacemeccano tot 2024 uit te baten. De basismodule Zarya werd in 1998 gelanceerd en de bouw is nog steeds niet af. Het is in het bijzonder wachten op de lancering en de aanhechting van de Russische Nauka waaraan ook een Europese en deels ook in België ontwikkelde robotarm hangt.

Over een verlenging van de uitbating lopen er al lang gesprekken. Een van de hamvragen is of de technische toestand een verlenging verrechtvaardigt.

Uitgerekend deze week pogen kosmonauten een 4,5 centimeter lange barst in de wand van de Russische besturingsmodule Zvezda te dichten. Er is sprake van meerdere lekken en het is al tot drukverlies gekomen, volgens het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos zonder gevaar voor de bemanning. Volgens Gidzenko staan de lekken een verlenging van de missie tot 2028 “generlei” in de weg.