Één zitje, drie kandidaten: wie volgt Karel Van Eetvelt op in de raad van bestuur van de Pro League?

Jos Donvil (Anderlecht), Walter Damen (Beerschot) en Harm Van Veldhoven (Lommel SK) zijn voorlopig de drie kandidaten om Karel Van Eetvelt op te volgen in de raad van bestuur van de Pro League. Van Eetvelt stopt op 1 april officieel als CEO van Anderlecht en verliest dan zijn zitje in de raad van bestuur van de Pro League.

De kandidatuur van Damen is wel onder voorbehoud. Momenteel zetelt ook Philippe Bormans in de raad van bestuur. Maar diens ploeg, Union, promoveert quasi zeker naar 1A. Beerschot is van mening dat er minstens één vertegenwoordiger van 1B in de raad van bestuur moet zetelen.

Vandaag wordt wellicht meer duidelijk. De leden van de Pro League komen voor het eerst sinds lang nog eens in levenden lijve samen voor een buitengewone werkvergadering. Knopen – bijvoorbeeld over het nieuwe competitieformat – zullen daarop nog niet worden doorgehakt. Dat gebeurt pas op de algemene vergadering van 16 maart. De vergadering van vandaag moet vooral dienen om ideeën te toetsen en hier en daar wat plooien glad te strijken.