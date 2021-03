Koude oorlog tussen Buckingham Palace en Harry en Meghan: hoe een uithaal naar de tabloids en de term “dat meisje” het koningshuis in crisis stortte

De ruzie tussen de Sussexen en Buckingham Palace lijkt elke dag verder te escaleren. Meghan en Harry werden de gouden toekomst voor het koningshuis genoemd. Een prins en een gescheiden celebrity die een zwarte moeder had, het leek voor het eeuwenoude instituut de gedroomde upgrade naar de 21ste eeuw. Maar nog voor het koppel officieel verloofd was, begonnen de spanningen zich al op te bouwen. Toen het paleispersoneel verhalen over Meghan begon te lekken, greep de familie niet in. En sinds Megxit ziet het koppel overal complotten.