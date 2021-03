Antwerps burgemeester De Wever verlengt Operatie Nachtwacht na zes maanden: “Blijft nut bewijzen”

Antwerpen - Operatie Nachtwacht, de strijd tegen het drugsgeweld in Antwerpen, is exact zes maanden aan de gang. In die tijd werden bijna 15.000 personen gecontroleerd en zijn er 724 gerechtelijke pv’s opgesteld. Omdat de operatie volgens burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn nut bewijst, verlengt hij die tot half april.

Corona regeert al bijna een jaar ons leven, maar in Antwerpen vecht men niet alleen tegen een virus. De voorbije zes maanden probeerde de Antwerpse politie namelijk ook het aanhoudende geweld in het drugsmilieu een halt toe roepen. Op 4 september 2020 startte met Operatie Nachtwacht daarom “de grootste veiligheidsoperatie van de voorbije twintig jaar”. Aanvankelijk voor 100 dagen, maar de ordediensten maakten al snel duidelijk dat dat nog maar het begin was.

Operatie Nachtwacht was het voorbije halfjaar voel- en zichtbaar in de omgeving Deurne-Noord, Borgerhout, Antwerpen-Noord en het havengebied. “Met de grootschalige en langdurige politieactie wilden we de bevolking van de door drugsincidenten getroffen wijken geruststellen en de openbare orde herstellen”, zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA).

25 wapens

Volgens De Wever kon de politie de voorbije 180 dagen heel wat informatie verzamelen door middel van controles en identificaties. Op zes maand tijd controleerde de politie namelijk 14.418 personen en zijn 187 personen gerechtelijk of bestuurlijk gearresteerd. 233 geseinde personen werden opgepakt.

Tijdens de actie zijn ook 25 wapens, 35 auto’s en iets meer dan 55.000 euro cash geld in beslag genomen. In totaal zijn 724 processen-verbaal opgesteld voor gerechtelijke feiten. De politie kon ook heel wat drugs in beslag nemen, waaronder 618 xtc-pillen en 6.700 gram cannabis, en verzegelde twee panden wegens drugsfeiten.

Nachtklok

“We gingen er van uit dat de nachtklok de voorbije maanden een impact zou hebben op Operatie Nachtwacht, maar we stellen vast dat de resultaten toonaangevend zijn. Met bijna 200 arrestaties en aanzienlijke inbeslagnames bewijst Operatie Nachtwacht dat het nuttig is om het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid van onze wijken te versterken”, aldus De Wever.

De burgemeester maakte donderdag dan ook bekend dat de actie nog niet ten einde is. “Om een duidelijk lik-op-stukbeleid te voeren en drugsoverlast te bestrijden, heb ik Operatie Nachtwacht verder verlengd tot half april”, zegt De Wever.