Europese Unie “beraadt zich over volgende stappen” in nieuw Brexit-conflict

De Europese Commissie “beraadt zich over de volgende stappen” in het nieuwe conflict met de Britse regering over de toepassing van de Brexit-regels in Noord-Ierland. Dat heeft een woordvoerder donderdag gezegd. Het Europees Parlement wacht intussen met de vastlegging van een datum voor de stemming over het vrijhandelsakkoord met Londen.

De Britse regering maakte woensdag bekend dat grootwarenhuizen en toeleveranciers meer tijd zullen krijgen om de nieuwe douanevereisten voor de trafiek tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk helemaal na te leven. Ze heeft eenzijdig beslist om de betrokkenen tot 1 oktober tijd te geven, terwijl met Europa een overgangsperiode tot eind april was afgesproken.

Een overleg tussen Londen en Brussel leverde woensdagavond niets op. De Europese Commissie “beraadt zich over de volgende stappen”, zo verklaarde een woordvoerder donderdag. In eerste instantie zou de Commissie de geschillenprocedure in het Britse terugtrekkingsakkoord activeren.

“Wij blijven gehecht aan het Noord-Ierse protocol, maar we willen gewoon de problemen oplossen die zich stellen”, zei een woordvoerder van de Britse premier Boris Johnson donderdag. “Dit soort operationele maatregelen kennen tal van precedenten en zijn gangbaar in andere internationale handelsakkoorden”, meent hij. In Ierland ziet men dat alleszins anders. De eenzijdige Britse beslissing is volgens minister van Europese Zaken Thomas Byrne “roekeloos” en “onaanvaardbaar”.

Nog geen datum voor ratificatie

Ook het Europees Parlement is ontstemd. De fractieleiders besloten nog geen datum voor de ratificatie van het vrijhandelsakkoord met de Britten te prikken. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat die datum donderdag zou vastgelegd worden, maar het staat voorlopig niet op de agenda, zo is vernomen in parlementaire kringen. Het akkoord is voorlopig van toepassing tot eind april.

Omdat Noord-Ierland ondanks de Brexit deel is blijven uitmaken van de Europese interne markt, moeten controles tussen Noord-Ierland en de rest van het VK verhinderen dat er een smokkelroute ontstaat voor producten die via het VK in de EU zouden belanden. Op die manier worden ook controles op de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek vermeden - cruciaal om het vredesproces te vrijwaren. De controles zorgen echter voor bevoorradingsproblemen in Noord-Ierse supermarkten.