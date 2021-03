U vraagt, wij draaien. Hier leest u de verhalen die u ons zelf aanreikt. Deze week: Kunnen we virussen of bacteriën importeren van Mars?

“Nu virussen zo in de belangstelling staan, vraag ik me af wat het gevaar is van ruimtemissies. Kunnen we virussen of bacteriën importeren van Mars? En ook omgekeerd: kunnen we daar schade aanrichten ...