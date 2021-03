Kwart werknemers voelt zich minder gewaardeerd door coronacrisis

De coronacrisis en het vele thuiswerk hebben een grote impact op hoe gelukkig we zijn op ons werk. Dat blijkt uit een onderzoek van Protime, specialist in tijdregistratie en werkplanning. Van de duizend Vlaamse werknemers die bevraagd werden, geeft meer dan één op de vijf (22,6 procent) aan minder complimenten over de werkprestaties te krijgen dan voordien. Bijna een kwart (24,7 procent) zegt zich minder gewaardeerd te voelen op het werk.